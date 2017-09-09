Şenol Güneş'in tek korkusu
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şu an için Cenk Tosun'u Negredo'nun önünde tutuyor. Güneş'in tek isteği ise Cenk'in sakatlanmaması...
Beşiktaş'ta transfer döneminin kapanmasıyla kadro son halini aldı. Teknik Direktör Şenol Güneş, elinba bulunan 3 golcüden en çok Cenk Tosun'a güveniyor. Sezona Süper Kupa Finali'nde gol atarak başlayan Cek Tosun, ligde de 3 maçta 1 gol 1 asiste imza attı. Son olarak A Milli Takım'ın Hırvatistan'ı yendiği maçta fileleri sarsan Cenk Tosun, Ay-Yıldızlılar'a 3 puanı getirdi.
Taraftarın 'Tosun Paşası' Cenk'e, İngiltere'deki transfer döneminin son gününde Crystal Palace'tan 12 milyon Pound'luk teklif geldi. Yönetim Cenk'i satmaya sıcak baksa da Şenol Güneş, golcü oyuncuyu bırakmak istemedi. Tecrübeli teknik adamın, yakın çevresi ve ekibiyle yaptığı sohbetlerde 'Cenk'i kaybetmediğimiz çok iyi oldu. Son dakika gitseydi çok güç yitirirdik. Bu sezona damgasını vuracak İnşallah sakatlanmaz.' dediği öğrenildi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:23
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Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk
Toplam 2
Yorum
celal 34 yıl sonra ılk defa kazık yemedık adam gıbı oyuncu aldık denırse de daha hos olur
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 8
Yorum
sosa61 ntvpor memet ayhan tsden dk konuşmazdınız neoldi size neoldi boyle ızdırabınızı anlıyoruz izleme oranınız düştü aspor yaşasın
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Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı!
Toplam 7
Yorum
koca cimbomlu nerde görülmüş 31-32 yasın üstündeki adamlara milyon eurolar ödemek...bu yönetimin en kötü yanıydı. düşünsene Selçuğa şimdi kim verir 3 mily
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