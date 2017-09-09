Yaz transfer dönemi dün resmen sona erdi. Oldukça renkli ve hareketli geçen transfere damgayı ise Galatasaray Kulübü vurdu. Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonu kupasız kapatan kadrosunu 10 yeni yabancı oyuncu ile güçlendirirken, ödediği bonservis bedelleriyle rakiplerine fark arttı. Keseyi ardına kadar açan başkan Dursun Özbek 10 yabancı için toplamda 39 milyon 550 bin euro bonservis bedeli ödedi. En pahalı transfer Younes Belhanda oldu. Faslı yıldız için Dinamo Kiev'e 8 milyon euro verildi.

HEDEFİ 12'DEN VURDU

Ndiaye için kasadan 7.5 milyon euro, Maicon için 7 milyon euro, Fernando için 5 milyon 250 bin euro, Feghouli için 4 milyon 250 bin euro, Mariano için 4 milyon euro, Gomis için 2.5 milyon euro, Latovlevici için 550 bin euro çıktı. Denayer için de Manchester City'ye 500 bin euro kiralama bedeli veren Aslan, sadece kaleci Carrasso'yu bedelsiz olarak renklerine bağladı. Yapılan transferlerin takıma çabuk uyum sağlaması ise gönüllere su serpti. Takım ligde 3'te 3 yapıp zirveye kurulurken, oynadığı etkili futbolla da gelecek için umut verdi.