 Örneğim Hagi&Pope – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Örneğim Hagi&Pope

    Örneğim Hagi&Pope

    Latovlevici: Ben de onlar gibi performans sergilemek istiyorum

    Sol beke transfer edilen Iasmin Latovlevici, G.Saray'a gelmesinde geçen sezon Karabük'te birlikte çalıştığı Tudor'un büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Tudor sistemine uyabileceğini düşündüğü için beni seçti" dedi. Birçok takımda oynadığını da belirten Rumen oyuncu, "Başarımın sırrı çok çalışmaktan geliyor. G.Saray'da çok sayıda Rumen futbolcu forma giydi. Hagi ve Popescu en iyileriydi. Ben de onlar gibi performans sergilemeyi diliyorum" ifadesini kullandı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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