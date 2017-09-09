Örneğim Hagi&Pope
Latovlevici: Ben de onlar gibi performans sergilemek istiyorum
Sol beke transfer edilen Iasmin Latovlevici, G.Saray'a gelmesinde geçen sezon Karabük'te birlikte çalıştığı Tudor'un büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, "Tudor sistemine uyabileceğini düşündüğü için beni seçti" dedi. Birçok takımda oynadığını da belirten Rumen oyuncu, "Başarımın sırrı çok çalışmaktan geliyor. G.Saray'da çok sayıda Rumen futbolcu forma giydi. Hagi ve Popescu en iyileriydi. Ben de onlar gibi performans sergilemeyi diliyorum" ifadesini kullandı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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