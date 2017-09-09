 Konoplyanka şimdi 40 milyon – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Konoplyanka şimdi 40 milyon

    Konoplyanka şimdi 40 milyon
    Cenk Ergün, transferde çabuk hareket etmelerinin faydasını gördüklerini kaydederek, "Erken davranmasaydık bu bütçeyle bu transferleri yapamazdık. Konoplanka'yı şimdi sorduk 40 milyon euro dediler. Sezon başı çok altındaydı. Çabuk davranmamız lehimize oldu" dedi.
    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:15
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