Kapanış şovu

Galatasaray son transferleri Iasmin Latovlevici, Jason Denayer ve Cedric Carrasso'yu basına tanıttı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve başkan Dursun Özbek'in de katıldığı törende, Kardemir Karabükspor'dan alınan Latovlevici ile 1+1, Manchester City'den kiralanan Denayer ve bonservisi elinde olan kaleci Carrasso ile de 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan başkan Özbek, yaz transferini bitirdiklerini belirterek, "Takımımıza yeni katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.

BÜYÜK GÜÇ KATACAKLAR

Latovlevici, Denayer ve Carraso'nun Galatasaray'a büyük fayda katacakları konusunda en ufak bir şüphesinin olmadığını kaydeden Özbek, "Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun. Yönetim olarak amacımız taraftarın ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı. Taraftarlarımız, yeni sezonda Galatasaray'ı daha kuvvetli ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak izleme fırsatı bulacaklardır" diye konuştu.



BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ YABANCI SAYISI DEĞİL

İmza töreninde yabancı sayısına yönelik eleştirilerle ilgili görüşünü de dile getiren Dursun Özbek, "Türkiye'deki takımların yüzde 100'e yakınında artık çok yabancı futbolcu var. Bu durum sadece bizde yok" derken şu ifadeleri kullandı: "Takımlarımızın, uluslararası mücadelelerde başarılı olması için onlarla aynı koşullarda mücadele etmeleri lazım. Geçmişte baktığımız zaman Milli Takım olarak düşük yabancı sayısıyla da başarısız olduğumuz dönemler var. Milli Takım'daki başarısızlığın sebebi yabancı sınırı değil. Yasakçı zihniyet çözüm getirmez. Çözüm Almanya gibi altyapıya önem vermekten geçer. Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum. Bu konudaki düşüncemiz belli. "