Kapanış şovu
TT Arena’daki imza töreninde konuşan başkan Özbek, “Transferi bu 3 isimle kapatmış olduk. Traftarımız yeni sezonda Galatasaray’ı şampiyonluğun en kuvvetli adayı olarak izleyecek” dedi
Galatasaray son transferleri Iasmin Latovlevici, Jason Denayer ve Cedric Carrasso'yu basına tanıttı. Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen ve başkan Dursun Özbek'in de katıldığı törende, Kardemir Karabükspor'dan alınan Latovlevici ile 1+1, Manchester City'den kiralanan Denayer ve bonservisi elinde olan kaleci Carrasso ile de 1'er yıllık sözleşme imzalandı. Törende konuşan başkan Özbek, yaz transferini bitirdiklerini belirterek, "Takımımıza yeni katılan sporculara başarılar diliyorum" dedi.
BÜYÜK GÜÇ KATACAKLAR
Latovlevici, Denayer ve Carraso'nun Galatasaray'a büyük fayda katacakları konusunda en ufak bir şüphesinin olmadığını kaydeden Özbek, "Camiamıza ve kendilerine hayırlı olsun. Yönetim olarak amacımız taraftarın ve camianın sevdiği bir futbol ortaya koymaktı. Taraftarlarımız, yeni sezonda Galatasaray'ı daha kuvvetli ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak izleme fırsatı bulacaklardır" diye konuştu.
BAŞARISIZLIĞIN SEBEBİ YABANCI SAYISI DEĞİL
İmza töreninde yabancı sayısına yönelik eleştirilerle ilgili görüşünü de dile getiren Dursun Özbek, "Türkiye'deki takımların yüzde 100'e yakınında artık çok yabancı futbolcu var. Bu durum sadece bizde yok" derken şu ifadeleri kullandı: "Takımlarımızın, uluslararası mücadelelerde başarılı olması için onlarla aynı koşullarda mücadele etmeleri lazım. Geçmişte baktığımız zaman Milli Takım olarak düşük yabancı sayısıyla da başarısız olduğumuz dönemler var. Milli Takım'daki başarısızlığın sebebi yabancı sınırı değil. Yasakçı zihniyet çözüm getirmez. Çözüm Almanya gibi altyapıya önem vermekten geçer. Yabancı sınırı konusundaki gündemi gerçekçi bulmuyorum. Bu konudaki düşüncemiz belli. "
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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