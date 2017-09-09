G.Saray’ın askeriyim

Bordeaux'dan bedelsiz transfer edilen kaleci Cedric Carraso, birçok teklif aldığını tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandığını söyledi. 35 yaşındaki Fransız eldiven, "Uzun bir kariyere sahibim. Birçok teklif aldım. Ancak şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Önemli olan G.Saray'da olmam ve burada oynamam. G.Saray'da bir asker gibiyim. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.