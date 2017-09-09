 G.Saray’ın askeriyim – Fotomaç – 09 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    G.Saray’ın askeriyim

    G.Saray’ın askeriyim

    Carrasso: Takım için elimden geleni yapacağım

    Bordeaux'dan bedelsiz transfer edilen kaleci Cedric Carraso, birçok teklif aldığını tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandığını söyledi. 35 yaşındaki Fransız eldiven, "Uzun bir kariyere sahibim. Birçok teklif aldım. Ancak şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Önemli olan G.Saray'da olmam ve burada oynamam. G.Saray'da bir asker gibiyim. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray’ın askeriyim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.