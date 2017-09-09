G.Saray’ın askeriyim
Carrasso: Takım için elimden geleni yapacağım
Bordeaux'dan bedelsiz transfer edilen kaleci Cedric Carraso, birçok teklif aldığını tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullandığını söyledi. 35 yaşındaki Fransız eldiven, "Uzun bir kariyere sahibim. Birçok teklif aldım. Ancak şimdi bunları konuşmanın anlamı yok. Önemli olan G.Saray'da olmam ve burada oynamam. G.Saray'da bir asker gibiyim. Takımın başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:16
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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