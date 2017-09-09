 Garry Rodrigues kampta iyi çalıştı – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Garry Rodrigues kampta iyi çalıştı

    Garry Rodrigues kampta iyi çalıştı

    Sezona iyi başlayan Garry Rodrigues'in yaptığı çıkışa da açıklık getiren Cenk Ergün şöyle konuştu: "Rodrigues, geçen sezon son maçtan sonra bize gelerek 'Benimle ilgili görüşünüz nedir?' diye sordu. Biz de kendisine 'Sana güveniyoruz' dedik. Kampta iyi çalıştı. Karşılığını gördü."

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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