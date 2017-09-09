Garry Rodrigues kampta iyi çalıştı

Sezona iyi başlayan Garry Rodrigues'in yaptığı çıkışa da açıklık getiren Cenk Ergün şöyle konuştu: "Rodrigues, geçen sezon son maçtan sonra bize gelerek 'Benimle ilgili görüşünüz nedir?' diye sordu. Biz de kendisine 'Sana güveniyoruz' dedik. Kampta iyi çalıştı. Karşılığını gördü."

