 Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama

    Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama

    Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile yapacağı müsabaka için Antalya'ya geldi.

    Sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.

    Taraftarların, "Futbolun kaderini pasaport değil, zeka, çeviklik ve ahlak belirler." pankartı açması dikkati çekti.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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