Galatasaray'a Antalya'da coşkulu karşılama
Galatasaray, Süper Lig'de yarın Antalyaspor ile yapacağı müsabaka için Antalya'ya geldi.
Sarı-kırmızılı kafileyi, havalimanında kalabalık bir taraftar grubu karşıladı. Taraftarlar, sevgi gösterisinde bulundukları futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Taraftarların, "Futbolun kaderini pasaport değil, zeka, çeviklik ve ahlak belirler." pankartı açması dikkati çekti.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:44
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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