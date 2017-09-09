Galatasaray, Antalya'ya gitti
Süper Lig'in 4. haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya gitti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
Galatasaray takımının 21 kişilik Antalyaspor maçı kadrosunda, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, Linnes, Gomis, Ndiaye, Tarık Çamdal, Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Denayer, Eray İşcan ve Feghouli'nin yer aldığı açıklandı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:58
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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