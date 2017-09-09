 Galatasaray, Antalya'ya gitti – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    , Antalya'ya gitti

    Galatasaray, Antalya'ya gitti

    Süper Lig'in 4. haftasında yarın 'a konuk olacak , Antalya'ya gitti.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenmanla müsabakasının hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

    takımının 21 kişilik Antalyaspor maçı kadrosunda, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Belhanda, Sinan Gümüş, Linnes, Gomis, Ndiaye, Tarık Çamdal, Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Denayer, Eray İşcan ve Feghouli'nin yer aldığı açıklandı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
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