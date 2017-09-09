Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk

Transfer döneminin flaş ekibi Galatasaray, son 3 transferini basına tanıttı. Bu sezon toplamda 10 oyuncu transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, neredeyse ilk 11'i tamamen yeniledi.

Aslan, transfer ettiği 10 futbolcuyu da yabancı alarak tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapatmış oldu.

İLK 3 HAFTAYA DAMGA VURDULAR

Galatasaray'ın yeni transferleri, ilk 3 haftada 9 puan toplayarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

Cimbom'un bu sezonki transferleri:

Maicon, Mariano, Gomis, Fernando, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Denayer, Latovlevici ve Carrosso.