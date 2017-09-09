 Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    34 yıl sonra bir ilk

    Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk

    10 yeni futbolcuyu kadrosuna katan , tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapadı

    Transfer döneminin flaş ekibi , son 3 transferini basına tanıttı. Bu sezon toplamda 10 oyuncu transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, neredeyse ilk 11'i tamamen yeniledi.

    Aslan, transfer ettiği 10 futbolcuyu da yabancı alarak tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapatmış oldu.

    İLK 3 HAFTAYA DAMGA VURDULAR

    Galatasaray'ın yeni transferleri, ilk 3 haftada 9 puan toplayarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

    Cimbom'un bu sezonki transferleri:

    Maicon, Mariano, Gomis, Fernando, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Denayer, Latovlevici ve Carrosso.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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