Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk
10 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapadı
Transfer döneminin flaş ekibi Galatasaray, son 3 transferini basına tanıttı. Bu sezon toplamda 10 oyuncu transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, neredeyse ilk 11'i tamamen yeniledi.
Aslan, transfer ettiği 10 futbolcuyu da yabancı alarak tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapatmış oldu.
İLK 3 HAFTAYA DAMGA VURDULAR
Galatasaray'ın yeni transferleri, ilk 3 haftada 9 puan toplayarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Cimbom'un bu sezonki transferleri:
Maicon, Mariano, Gomis, Fernando, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Denayer, Latovlevici ve Carrosso.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:32
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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