 Cimbom 4'te 4 peşinde – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Cimbom 4'te 4 peşinde

    Cimbom 4'te 4 peşinde

    Süper Lig'in 4. haftasında ile karşılaşacak olan 'ın maç kadrosu belli oldu

    Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında ile karşılaşacak olan 'ın maç kadrosu belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulübün Antalya maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:

    Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Jason Denayer, Eray İşcan ve Sofiane Feghouli. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni transferlerden Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso'nun yanı sıra; Ryan Donk, Nigel de Jong ve Hakan Balta'yı maç kadrosuna alınmadı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:35
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