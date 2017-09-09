Cimbom 4'te 4 peşinde
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu
Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün Antalya maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncuların listesi şu şekilde:
Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando, Koray Günter, Jason Denayer, Eray İşcan ve Sofiane Feghouli. Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni transferlerden Iasmin Latovlevici ve Cedric Carrasso'nun yanı sıra; Ryan Donk, Nigel de Jong ve Hakan Balta'yı maç kadrosuna alınmadı.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:35
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Özel Vincent Janssen dosyası
Toplam 2
Yorum
BJK_1903 fenerliler bu adamın neyini beğenmiyor anlamadım. çok gol atar bu demedi demeyin.ama lig maçlarında değil antrenmanlarda,hemde boş kaleye:)
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Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Toplam 5
Yorum
sinan gümüş bu son şansını iyi değerlendir emre çolaktaki şımarıklığın aynısını sende gördük geçen sezon 1 maç iyi oynayınca hemen bi şekillere girdin. kaliteni gösterirsin bu yıl inş
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