Burada mutluyum
G.Saray’a 2. kez gelen Jason Denayer, “Burada kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü bana iyi davranılıyor” derken, Tudor’un istemesi halinde sol bekte oynayabileceğini belirtti
Mancester City'den ikinci kez kiralanan Jason Denayer, tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini için sevinçli olduğunu dile getirdi. Belçikalı stoper, önceki sezon da formasını giydiği Galatasaray'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bana gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'da kendimi iyi hissetmemin nedeni burada bana iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma oldu" dedi. Denayer, 'Igor Tudor görev verirse sol bekte oynar mısın?' sorusuna ise, "Solda oynamak benim tercihim değil ama hoca bir karar verirse, neden olmasın?" yanıtını verdi.
FORMAYI KAPACAK
Denayer'in Serdar Aziz'in yokluğunda Antalyaspor karşısında Maicon ile birlikte gerçek mevkisi olan stoperde görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile yapılan hazırlık maçında attığı gol ve futboluyla göz doldurmuştu.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:21
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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