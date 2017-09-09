 Burada mutluyum – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Burada mutluyum

    Burada mutluyum

    G.Saray’a 2. kez gelen Jason Denayer, “Burada kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü bana iyi davranılıyor” derken, Tudor’un istemesi halinde sol bekte oynayabileceğini belirtti

    Mancester City'den ikinci kez kiralanan Jason Denayer, tekrar sarı-kırmızılı formayı giyeceğini için sevinçli olduğunu dile getirdi. Belçikalı stoper, önceki sezon da formasını giydiği Galatasaray'da kendisini mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bana gösterdikleri destek için taraftarlara teşekkür ediyorum. Galatasaray'da kendimi iyi hissetmemin nedeni burada bana iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma oldu" dedi. Denayer, 'Igor Tudor görev verirse sol bekte oynar mısın?' sorusuna ise, "Solda oynamak benim tercihim değil ama hoca bir karar verirse, neden olmasın?" yanıtını verdi.

    FORMAYI KAPACAK
    Denayer'in Serdar Aziz'in yokluğunda Antalyaspor karşısında Maicon ile birlikte gerçek mevkisi olan stoperde görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor ile yapılan hazırlık maçında attığı gol ve futboluyla göz doldurmuştu.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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