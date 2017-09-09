Bruma’dan 12.5 milyon euro

Galatasaray gönderdiği oyunculardan en fazla bonservis gelirini Armindo Bruma'dan elde etti. RB Leipzig'e satılan Portekizli oyuncu için kasaya ilk etapta 12.5 milyon euro girdi. Sözleşmede yer alan bonus maddelerinin gerçekleşmesi halinde ekstradan 2.5 milyon euro daha gelecek. Ayrıca Podolski'den 2.6 milyon euro, Semih Kaya'dan 2 milyon euro, Cenk Gönen'den 200 bin euro, kiralık giden Cavanda'dan 500 bin, Carole'dan 350 bin euro gelir elde edildi.