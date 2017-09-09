Bruma’dan 12.5 milyon euro
Galatasaray gönderdiği oyunculardan en fazla bonservis gelirini Armindo Bruma'dan elde etti. RB Leipzig'e satılan Portekizli oyuncu için kasaya ilk etapta 12.5 milyon euro girdi. Sözleşmede yer alan bonus maddelerinin gerçekleşmesi halinde ekstradan 2.5 milyon euro daha gelecek. Ayrıca Podolski'den 2.6 milyon euro, Semih Kaya'dan 2 milyon euro, Cenk Gönen'den 200 bin euro, kiralık giden Cavanda'dan 500 bin, Carole'dan 350 bin euro gelir elde edildi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:08
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
Bruma’dan 12.5 milyon euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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