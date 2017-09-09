Bambaşka bir Sinan göreceksiniz

Sportif direktör Cenk Ergün de törende açıklamalarda bulundu. "En çok zorlandığımız transfer Feghouli oldu. Asamoah'ı takip edeceğiz. Juventus oraya adam alırsa biz de rahatlarız. Latovlevici hep listemizdeydi. Carrasso'yu 5 aday arasından kaleci antrenörlerimiz tercih etti" diyen Ergün, Sinan Gümüş için de, "Bambaşka bir Sinan izleyeceksiniz" dedi.