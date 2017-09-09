Bambaşka bir Sinan göreceksiniz
Sportif direktör Cenk Ergün de törende açıklamalarda bulundu. "En çok zorlandığımız transfer Feghouli oldu. Asamoah'ı takip edeceğiz. Juventus oraya adam alırsa biz de rahatlarız. Latovlevici hep listemizdeydi. Carrasso'yu 5 aday arasından kaleci antrenörlerimiz tercih etti" diyen Ergün, Sinan Gümüş için de, "Bambaşka bir Sinan izleyeceksiniz" dedi.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:13
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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