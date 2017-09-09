 Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı! – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı!

    Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı!

    Cenk Ergün, talipleri çıkmayan Hakan Balta, De Jong ve Tarık Çamdal ile teklifler almasına rağmen gitmek istemeyen Ryan Donk'un ise takımda kaldıklarını açıkladı. Ergün, Tudor'un kadroda düşünmediği bu isimler için, "Bir formül bulmaya çalışacağız" dedi. 4 futbolcunun yıllık sabit ücretlerinin toplamı 6 milyon 750 bin euro (yaklaşık 28 milyon TL)

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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