Balta, Nigel, Donk, Tarık elde kaldı!
Cenk Ergün, talipleri çıkmayan Hakan Balta, De Jong ve Tarık Çamdal ile teklifler almasına rağmen gitmek istemeyen Ryan Donk'un ise takımda kaldıklarını açıkladı. Ergün, Tudor'un kadroda düşünmediği bu isimler için, "Bir formül bulmaya çalışacağız" dedi. 4 futbolcunun yıllık sabit ücretlerinin toplamı 6 milyon 750 bin euro (yaklaşık 28 milyon TL)
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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