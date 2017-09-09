Asamoah’tan vazgeçmedik
Özbek: Juve son anda göndermek istemedi. Ara transferde tekrar ilgileneceğiz
Başkan Dursun Özbek, transferi gerçekleşmeyen sol bek Kwadwo Asamoah'tan vazgeçmediklerini de açıkladı. Özbek, "Asamoah'ı Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz" dedi.
OCAKTA İMZA SÖZÜ
Ganalı oyuncunun da yönetime devre arasında imza atma konusunda söz verdiği öğrenildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Asamoah, FIFA kuralı gereği isterse ocak ayında gelecek sezon için Galatasaray ile kontrat yapma hakkına sahip olacak.
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:10
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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