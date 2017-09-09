 Asamoah’tan vazgeçmedik – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Asamoah’tan vazgeçmedik

    Asamoah’tan vazgeçmedik

    Özbek: Juve son anda göndermek istemedi. Ara transferde tekrar ilgileneceğiz

    Başkan Dursun Özbek, transferi gerçekleşmeyen sol bek Kwadwo Asamoah'tan vazgeçmediklerini de açıkladı. Özbek, "Asamoah'ı Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz" dedi.

    OCAKTA İMZA SÖZÜ
    Ganalı oyuncunun da yönetime devre arasında imza atma konusunda söz verdiği öğrenildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Asamoah, FIFA kuralı gereği isterse ocak ayında gelecek sezon için Galatasaray ile kontrat yapma hakkına sahip olacak.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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