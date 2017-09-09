Asamoah’tan vazgeçmedik

Başkan Dursun Özbek, transferi gerçekleşmeyen sol bek Kwadwo Asamoah'tan vazgeçmediklerini de açıkladı. Özbek, "Asamoah'ı Juventus son anda bize göndermek istemedi. Ara transfer döneminde kendisiyle tekrar ilgileneceğiz" dedi.

OCAKTA İMZA SÖZÜ

Ganalı oyuncunun da yönetime devre arasında imza atma konusunda söz verdiği öğrenildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Asamoah, FIFA kuralı gereği isterse ocak ayında gelecek sezon için Galatasaray ile kontrat yapma hakkına sahip olacak.