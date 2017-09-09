Arda Turan başka bahara
Galatasaray son güne kadar gündemde olan Arda Turan transferinden vazgeçti.
Başkan Dursun Özbek dün milli futbolcu ile ilgili soru karşısında, "Transferi kapattık" demekle yetinirken, Cenk Ergün de, "Arda bizim çocuğumuz ama son bir girişimimiz olmadı. Barcelona'da devam edecek" yorumunu yaptı. Katalan basını, Galatasaray'ın Arda'yı 2 yıllığına kiralayacağını iddia etmişti. El Mundo Deportivo, Arda'nın hem yüksek maaşı hem de Barcelona'da kalmak istemesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini duyurdu. Yıldız isme taraftarlar da karşıydı!
- 09 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:09
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Kulübe korkusu
Toplam 10
Yorum
Halit aha ne olsunki... Herşey bir anda mükemmel olmayabilir... Bir Asamoah kaldı varsın seneye olsun...
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
mehmet Bu nasıl iş ? 1 yıl kiralık ama sezon sonu serbest olacakken Ocak 2018 de alırsak bonservisi 3,4 mil euro.1 yıl mı kiralık yoksa 5 ay mı ?
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Trabzonspor Sosa'yı KAP'a bildirdi
Toplam 4
Yorum
ismail hayırlı olsun başarılar diliyorum
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