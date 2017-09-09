 Arda Turan başka bahara – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Arda Turan başka bahara

    Arda Turan başka bahara

    Galatasaray son güne kadar gündemde olan Arda Turan transferinden vazgeçti.

    Başkan Dursun Özbek dün milli futbolcu ile ilgili soru karşısında, "Transferi kapattık" demekle yetinirken, Cenk Ergün de, "Arda bizim çocuğumuz ama son bir girişimimiz olmadı. Barcelona'da devam edecek" yorumunu yaptı. Katalan basını, Galatasaray'ın Arda'yı 2 yıllığına kiralayacağını iddia etmişti. El Mundo Deportivo, Arda'nın hem yüksek maaşı hem de Barcelona'da kalmak istemesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini duyurdu. Yıldız isme taraftarlar da karşıydı!

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:09
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