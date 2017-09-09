Arda Turan başka bahara

Başkan Dursun Özbek dün milli futbolcu ile ilgili soru karşısında, "Transferi kapattık" demekle yetinirken, Cenk Ergün de, "Arda bizim çocuğumuz ama son bir girişimimiz olmadı. Barcelona'da devam edecek" yorumunu yaptı. Katalan basını, Galatasaray'ın Arda'yı 2 yıllığına kiralayacağını iddia etmişti. El Mundo Deportivo, Arda'nın hem yüksek maaşı hem de Barcelona'da kalmak istemesinden dolayı transferin gerçekleşmediğini duyurdu. Yıldız isme taraftarlar da karşıydı!