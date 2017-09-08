 Yabancı sayısı 15’e çıktı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Yabancı sayısı 15’e çıktı

    Yabancı sayısı 15’e çıktı
    TFF'nin 2015'in ocak ayında aldığı kararlar gereği Süper Lig'deki takımlar 14 yerli, 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor ve istedikleri takdirde sahaya 11 yabancı ile çıkabiliyor. Türkiye'de yabancı sınırının daraltılması tartışılırken Galatasaray son iki transferiyle birlikte 15. yabancıyı kadrosuna kattı. Nigel de Jong'a lisans çıkarmayan sarı-kırmızılı ekibin, Ryan Donk'u da göndermesi ve bu sayıyı 13'e çekmesi bekleniyor. Yabancı sınırının düşürülmesi halinde ise bundan en çok sarı-kırmızılı takım etkilenecek gibi görünüyor.

    G.SARAY'IN YENİLERİ
    1- Belhanda 2- Ndiaye 3- Maicon 4- Fernando 5- Gomis 6- Mariano 7- Feghouli 8- Denayer 9- Latovlevici 10- Carrasso

    MEVCUT YABANCILAR
    11- Muslera 12- Linnes 13- Rodrigues 14- Donk

    LİSANS ÇIKARILMAYAN
    15-     Nigel De Jong
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:17
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