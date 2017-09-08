Yabancı sayısı 15’e çıktı

TFF'nin 2015'in ocak ayında aldığı kararlar gereği Süper Lig'deki takımlar 14 yerli, 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor ve istedikleri takdirde sahaya 11 yabancı ile çıkabiliyor. Türkiye'de yabancı sınırının daraltılması tartışılırken Galatasaray son iki transferiyle birlikte 15. yabancıyı kadrosuna kattı. Nigel de Jong'a lisans çıkarmayan sarı-kırmızılı ekibin, Ryan Donk'u da göndermesi ve bu sayıyı 13'e çekmesi bekleniyor. Yabancı sınırının düşürülmesi halinde ise bundan en çok sarı-kırmızılı takım etkilenecek gibi görünüyor.



G.SARAY'IN YENİLERİ

1- Belhanda 2- Ndiaye 3- Maicon 4- Fernando 5- Gomis 6- Mariano 7- Feghouli 8- Denayer 9- Latovlevici 10- Carrasso



MEVCUT YABANCILAR

11- Muslera 12- Linnes 13- Rodrigues 14- Donk



LİSANS ÇIKARILMAYAN

15- Nigel De Jong