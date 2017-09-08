Tudor’un eski öğrencisi
Uzun süre Kwadwo Asamoah ile ilgilenen ama Juventus'u ikna etemeyen Galatasaray, alternatifini Süper Lig'de buldu.
Latovlevici sakat geldi
Cimbom'un yeni transferi Latovlevici, Galatasaray formasını bir süre daha giyemeyecek. Geçen sezonun son 2 maçında ve bu sezonun ilk 3 haftasında forma giymeyen 31 yaşındaki Rumen futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kronik bir sakatlığı olmadığı belirtilen Latovlevic'nin daha iki hafta forma giymesi zor görülüyor.
Geçen sezonun en iyisi
Aslan'ın son transferi Latovlevici geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2016-17'da 79 isabetli uzun pas, 57 isabetli duran top, 51 kilit pas rakamlarıyla bu alanlarda ligin en iyi beki olan Rumen futbolcu, 3 gol ve 3 de asist üreterek skor anlamında da kendi kulvarında zirvede yer aldı.
Kontrolden geçti
Galatasaray ile el sıkışan Latovlevici, dün sabah Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:14
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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