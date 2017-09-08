 Tudor’un eski öğrencisi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Tudor’un eski öğrencisi

    Tudor’un eski öğrencisi

    Uzun süre Kwadwo Asamoah ile ilgilenen ama Juventus'u ikna etemeyen Galatasaray, alternatifini Süper Lig'de buldu.

    İgor Tudor'un Karabükspor'dan eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, Rumen oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme yapacak ve 750 bin euro ücret ödeyecek. Ayrıca Karabük'e da 550 bin euro bonservis bedeli verilecek.

    Latovlevici sakat geldi
    Cimbom'un yeni transferi Latovlevici, Galatasaray formasını bir süre daha giyemeyecek. Geçen sezonun son 2 maçında ve bu sezonun ilk 3 haftasında forma giymeyen 31 yaşındaki Rumen futbolcunun sakatlığı devam ediyor. Kronik bir sakatlığı olmadığı belirtilen Latovlevic'nin daha iki hafta forma giymesi zor görülüyor.

    Geçen sezonun en iyisi
    Aslan'ın son transferi Latovlevici geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 2016-17'da 79 isabetli uzun pas, 57 isabetli duran top, 51 kilit pas rakamlarıyla bu alanlarda ligin en iyi beki olan Rumen futbolcu, 3 gol ve 3 de asist üreterek skor anlamında da kendi kulvarında zirvede yer aldı.

    Kontrolden geçti
    Galatasaray ile el sıkışan Latovlevici, dün sabah Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:14
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