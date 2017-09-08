Tarihe geçeceğiz

Rodrigues, Yeşil Burun Adaları’nı Dünya Kupası’na taşımak istiyor

Türkiye'deki adıyla Yeşil Burun Adaları, bilinen adıyla Cape Verde... G.Saray'ın yıldızlarından Garry Rodrigues, bu küçük Afrika ülkesinin milli takımında forma giyiyor.



Son olarak Güney Afrika'yı Rodrigues'in 2 golüyle mağlup etti. Eğer son engeli de aşabilirse, tarihin Dünya Kupası'na giden en küçük ülkesi olacak. Yeşil Burun Adaları'nı başarıya götüren isimler arasında yer alan Rodrigues, "Dünya Kupasına gitmek, kariyerimin zirvesi olacak. Umarım imkansızı başarır ve tarihe geçeriz. Tüm arkadaşlarım bu başarıya ulaşmak için çok çalışıyor" diye konuştu.