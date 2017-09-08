Tarihe geçeceğiz
Rodrigues, Yeşil Burun Adaları’nı Dünya Kupası’na taşımak istiyor
Son olarak Güney Afrika'yı Rodrigues'in 2 golüyle mağlup etti. Eğer son engeli de aşabilirse, tarihin Dünya Kupası'na giden en küçük ülkesi olacak. Yeşil Burun Adaları'nı başarıya götüren isimler arasında yer alan Rodrigues, "Dünya Kupasına gitmek, kariyerimin zirvesi olacak. Umarım imkansızı başarır ve tarihe geçeriz. Tüm arkadaşlarım bu başarıya ulaşmak için çok çalışıyor" diye konuştu.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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