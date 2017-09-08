Özbek'ten Lucescu'ya gönderme

Denayer, Latovlevici ve kaleci Carrasso kendilerini sarı kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladılar. Galatasaray'da Latovlevici 33, Denayer 64, Carrasso ise 16 numaralı formayı giyecek. İmza töreninde konuşan Lavovletici; "Galatasaray'a gelmeden önce Tudor ile konuşmamıştım. Karabük'ten beni tanıyordu zaten. Hagi ve Popescunun Galatasaray'da sergilediği performansı sergilemek istiyorum. Çok farklı takımlarda oynadım ama hep kendi performansımız üzerine düştüm. Benim performansımın temel etkeni çalışmak." ifadelerini kullandı.



DENAYER: TARAFTARA TEŞEKKÜR EDERİM

Galatasaray'a geri dönen Jason Denayer ise; "Öncelikle taraftarımıza teşekkür ederim. Burada kendimi iyi hissetmemin sebebi de burada bana her zaman iyi davranılması. Bundan dolayı aramızda bir kaynaşma olduğunu düşünüyorum." açıklamasında bulundu.



"İhtiyaç durumunda Denayer sol bekte oynayabilir mi?" sorusun Jason Denayer; "Solda oynamak tercihim değil ama karar hocamızın." ifadelerini kullandı.



CARRASSO: BİRÇOK TEKLİF ALDIM

G.Saray'ın 35 yaşındaki yeni transferi Carrasso imza töreninde yaptığı açıklamada birçok kulüpten teklif aldığını belirtti. Carrasso: Birçok teklif aldım ama burada detaylara girmeyeceğim. Bugün önemli olan Galatasaray'da olmam. 18 yıllık kariyerim var. Galatasaray'a gelişim 3-4 senelik bir maraton. Her yerde arkadaşlarımla olacağım." şeklinde konuştu.

ÖZBEK'İN YABANCI SINIRI YANITI



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak "Süper Lig'deki takımların yüzde 100'e yakınında yabancı futbolcu durumu aynı. Hemen hemen herkeste aynı sayıda yabancı var. Durum böyleyken, kalkıp yabancı futbolcu durumunu konuşmanın anlamı yok. Benzer soruyu bütün kulüp yöneticilerine sormanız da mümkün. Bu soru gündeme bir şekilde düştü. Bu serbestliği getirenler dahil çözüm ortaya koymadan, böyle bir şey gündeme geldi. Yasakçı olmanın fayda sağlamadığı, geri götürdüğünü herkes biliyor. Yabancı sınırlaması bugün itibariyle bir yere geldi. Kulüpler, Avrupa'da rekabet ediyor, hiçbir zaman oraya uygulanan kurallardan geriye götürmek mümkün olmaz. Rakiplerimiz ne kadar dünyadan adam alabiliyorsa, bizim de almamız lazım. Kaynağı sınırlamak hiçbir kulübe yarara getirmez. Futbol global bir oyun, ayrımcı olmak doğru değil. Gelen yabancılar, ülke futboluna katkı sağlıyor. Türkiye'de Türk futbolcular oynar gibi bir anlayışa gelirdik. Bu yabancı gündeminin gerçekçi olduğunu düşünüyorum" dedi.



ÖZBEK'TEN LUCESCU'YA GÖNDERME



Mircea Lucescu'ya gönderme yapan Dursun Özbek, "Milli Takım'ı seçenlerin kulüplerde yerli oyuncu bulamadıklarından dolayı bu gündeme geldi. Daha öncede sınır varken, Milli Takım'ın durumu da ortada. Bunu söyleyenler, Milli takım performansına bakarak bunu söylediler. Milli Takım'a oyuncu üretmenin kaynağı yabancı sınırıyla olmaz. Daha farklı projeler geliştirilmeli. Bunun en güzel örneği Almanya. 1999'dan sonra altyapılarda başarılı işler yaptılar. Kulüp başkanlarının da görüşü gündeme gelecek. Bizim Galatasaray olarak tavrımız bu. Kulüpler Birliği'nde diğer başkanlarla da görüştükten sonra durumu size yansıtırım" diye konuştu.

ASAMOAH AÇIKLAMASI

"Asamoah yapmak istediğimiz bir transferdi ama kulübü son anda oyuncuyu vermedi. Ama Asamoah konusunda Galatasaray'ın isteği devam etmektedir. Ara transferde bu isteğimizi yenileyeceğiz."



"TRANSFER DÖNEMİNİ KAPATTIK"

Dursun Özbek, Arda Turan ile ilgili sorulan soruya "Bu sezon için yaz transfer dönemini bitirmiş oluyoruz. Oyuncularımıza başarılar diliyorum."