 Milli ara onlara yaradı – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Milli ara onlara yaradı

    Milli ara onlara yaradı
    Milli karşılaşmalar nedeniyle lige verilen ara Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un, yeni öğrencileriyle daha fazla mesai yapmasını sağladı. Yenilerden Sofiane ve Jason , milli arada Florya'dan çıkmazken, özel işlerini de bu süreçte halletti. Her iki oyuncu da, Hırvat teknik adamın verdiği programı harfiyen yerine getirirken, kısa süre içinde hazır olmaları bekleniyor.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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