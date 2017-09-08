Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu"
Galatasaray’ın yeni transferi Iasmin Latovlevici, rüyalarının gerçek olduğunu söyledi.
"Çok büyük bir camiaya geldim"
Transfer tekliği geldiğinde heyecanlandığını belirten Rumen oyuncu, "Igor Tudor'a çok teşekkür ediyorum. Sonuçta o istedi beni. Şu anda beklentileri biliyorum. Çünkü çok büyük bir camiaya geldim. Romanya'da da büyük bir camiada oynamıştım. Beklentilerin ne olduğunu tahmin edebiliyorum. Ben de bu beklentileri karşılamak için tamamen çalışmaya odaklanıyorum" diye konuştu.
"Takıma yardımcı olup kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım"
Latovlevici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Taraftarlar ile ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Onlar zaten kendilerini en iyi şekilde anlatıyorlar. Devamlı stadı dolduruyorlar, devamlı takımın arkasındalar. Her zaman destekteler. Bir oyuncu için böyle bir taraftar grubunun arkanızda olduğunu bilmek kadar güzel bir duygu yok herhalde. Takıma yardımcı olup kupalar kazanmak için elimden geleni yapacağım."
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:22
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
bjk bize satmadılar ne kadara satıldı bonservisi ne kadar ödendi acaba
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Salih Yazık oldu yusuf'a. Satılacak oyuncu muydu? 30 yaşını geçsin, o zaman 5 milyon euro verir, transfer ederiz. Çok iddialıyım , yaşayan görecek
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Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu"
Toplam 4
Yorum
Hasan Sol bek ihtiyacı vardı takımın istenilen oyuncular alınama lotovlevici bedavaya geldi sayılır.
Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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