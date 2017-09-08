Kadıköy'ü seviyorum
Muslera, Fenerbahçe’yle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu
Galatasaray'da en uzun süre oynayan yabancı oyuncu olmak istiyorum" dedi. Muslera, Fenerbahçe'nin sorulması üzerine ise, "Fenerbahçe stadını seviyorum. Orada oynamayı, o seyirciye karşı oynamayı seviyorum. Orada kupa aldık ama artık orada kazanmamızın zamanı geldiğini de düşünüyorum" ifadesini kullandı.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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