G.Saray'ın yeni sol bekini Hagi keşfetti
Galatasaray’ın yeni transferi Latovlevici, Rumen efsane sayesinde bugünlere geldi. 2005-2006'da Timişoara'nın başına geçen G.Saray'ın eski yıldızı, maçını izlerken beğendiği Latovlevici'yi A takıma dahil etmişti
FRİKİĞİ DE USTADAN ÖĞRENDİ
Rumen sol beke frikik kullanmayı da Hagi öğretti. Poli Timişoara'da idmanlardan sonra Hagi ile ekstra çalışmalar yapan Latovlevici, Rumen efsaneyi dinledi ve topa vuruş stilini değiştirdi. Daha önce gücüyle düz şutlar atan ve ortalar kesen Latovlevici, Hagi ile tehlikeli bölgeye kavisli toplar göndermeyi öğrendi.
DOKTORLAR FUTBOLU YASAKLAMIŞTI
Bonservisine 500 bin Euro ödenen ve 1+1 yıllık sözleşme karşılığında 750 bin Euro'ya imza atan Latovlavici, zor bir çocukluk geçirdi. Doktorlar, astım hastası olan Rumen yıldıza 7 yaşında futbolu yasakladı. Ancak o 12 yaşında astımı yendi. Doktorlar da mücizevi bir şekilde iyileşmesine şaşırdı.
ÜCRETİ AÇIKLANDI
Galatasaray, Latovlevici transferinin detaylarını dün akşam KAP'a bildirdi. Rumen futbolcuya bu sezon için 750 bin Euro sabit ücret verecek sarı-kırmızılı kulüp, Kardemir Karabükspor'a da 550 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Latovlevici, bu sezon 18 resmi maçta forma giyerse sözleşmesi aynı mali şartlarda bir sezon daha uzayacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:23
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 22
Yorum
ua hadi inşallah... Gerçek bir galatasaraylı, çoluk çocuğun söylemeleri seni üzmesin kaptan, sen bizim ruhumuzsun.
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Şaka değil David Silva!
Toplam 1
Yorum
taraftar david silva çok genç yazık olur fenerde harcanır gider şöyle 37-38 yaşlarında olsa takıma uyum sağlar çok genç çoookkkkk
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 22
Yorum
taner Takım çok iyi gidiyordu. Takımı bozacak.Korktuğumuz başımıza geldi.Taraftarın ? i istemiyor.Bu transferi niçin yapıyorlar.
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