G.Saray o ismi bitirdi
Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasray, Cédric Carrasso'yu renklerine bağladı.
Galatasaray Kulübü, Bordeaux ile yollarını ayıran Fransız kaleci Cédric Carrasso ile anlaşma sağladı. Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cédric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı.
Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kalecinin yarın sabah İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği, daha sonra da resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.
Cédric Carrasso, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:28
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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