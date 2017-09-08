 G.Saray o ismi bitirdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    G.Saray o ismi bitirdi

    G.Saray o ismi bitirdi

    Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasray, 'yu renklerine bağladı.

    Galatasaray Kulübü, Bordeaux ile yollarını ayıran Fransız kaleci ile anlaşma sağladı. Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi. Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cédric Carrasso ile 2 yıllığına anlaştı.

    Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kalecinin yarın sabah İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği, daha sonra da resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

    Cédric Carrasso, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:28
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