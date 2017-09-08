 Gomis'in hayatını kurtarmıştı! – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Gomis'in hayatını kurtarmıştı!

    Gomis'in hayatını kurtarmıştı!

    Gomis'in hayatını kurtaran Carraso, Fransız oyuncuyla aynı takımda oynayacak...

    Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden olan Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere. Bordeaux'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleci Cedric Carrasso transer döneminin son gününde Galatasaraylı isimler arasına dahil olabilir.

    HAYATINI KURTARMIŞTI
    Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cedric Carrasso ile Gomis'in arasıda ise 2009 yılında ilginç bir olay yaşanmıştı. Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın kampında bir baygınlık geçirmiş ve olaya hemen Carrasso müdahale etmişti.



    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:19
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