Gomis'in hayatını kurtarmıştı!
Gomis'in hayatını kurtaran Carraso, Fransız oyuncuyla aynı takımda oynayacak...
Transfer döneminin en hızlı ekiplerinden olan Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak üzere. Bordeaux'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleci Cedric Carrasso transer döneminin son gününde Galatasaraylı isimler arasına dahil olabilir.
HAYATINI KURTARMIŞTI
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Cedric Carrasso ile Gomis'in arasıda ise 2009 yılında ilginç bir olay yaşanmıştı. Bafetimbi Gomis, Fransa Milli Takımı'nın kampında bir baygınlık geçirmiş ve olaya hemen Carrasso müdahale etmişti.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:19
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
bjk bize satmadılar ne kadara satıldı bonservisi ne kadar ödendi acaba
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Salih Yazık oldu yusuf'a. Satılacak oyuncu muydu? 30 yaşını geçsin, o zaman 5 milyon euro verir, transfer ederiz. Çok iddialıyım , yaşayan görecek
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Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu"
Toplam 4
Yorum
Hasan Sol bek ihtiyacı vardı takımın istenilen oyuncular alınama lotovlevici bedavaya geldi sayılır.
Gomis'in hayatını kurtarmıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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