 Galatasaray, sol bek transferini açıkladı: Latovlevici – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Galatasaray, sol bek transferini açıkladı: Latovlevici

    Galatasaray, sol bek transferini açıkladı: Latovlevici

    Galatasaray, Latovlevici'nin 550 bin Euro karşılığında transfer edildiğini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılılar, 1+1 yıllık sözleşme imzalanan 31 yaşındaki Rumen futbolcuya 750 bin € maaş ödeyecek.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklama şöyle:

    "Profesyonel futbolcu Iasmin Latovlevici ve kulübü Kardemir Karabükspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 550,000 Euro tutarında transfer tazminatı ödenecektir.

    Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenmek üzere anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 4.000 EUR prim ödenecektir. İlaveten, sözleşme süresince şampiyonluğun kazanıldığı her bir sezonda oyuncuya hak etmiş olduğu puan başı primlerin %25'i tutarında ek prim ödenecektir.

    Oyuncunun 2017/2018 sezonunda 18 resmi müsabakada (TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları) forma giymesi halinde sözleşme aynı mali şartlarda 2018-2019 sezonunda da geçerli olacaktır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:19
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