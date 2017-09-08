 Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi

    Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi

    Galatasaray, bonservisi elinde olan 35 yaşındaki kaleci Cedric Carrasso ile 1 yıllığına anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi.

    İşte yapılan açıklama:

    "Profesyonel futbolcu Cédric Pascal Regis Carrasso ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2017-2018 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti karşılığında anlaşılmıştır. Ayrıca futbolcunun forma giydiği TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5.000 EUR prim ödenecektir. Oyuncunun görev almadığı veya kadroda bulunmadığı TFF Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakaları için ise takımın alacağı her bir puan için 1.250 EUR prim ödenecektir."


    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:27
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