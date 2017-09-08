"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"

Türkiye Süper Lig'de transferin son gününe girildiği saatlerde Barcelona merkezli RAC1 gece yarısında Arda Turan bombasını patlattı.Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona,G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.

2015'te Barcelona'nın 34 milyon euro ödeyerek Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Haberde ayrıca, dün sakatlandığı için 2 gün antrenmana çıkmayacağı açıklanan Arda'nın aslında transfer görüşmeleri için izin aldığı belirtildi.



İşte RAC1'in geceyarısında yayınladığı Arda Turan haberi:



