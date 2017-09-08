"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Katalan RAC1 radyosuna göre Barcelona, Arda Turan'ı iki yıl kiralık olarak Galatasaray'a gönderiyor.
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dedi.
G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.
2015'te Barcelona'nın 34 milyon euro ödeyerek Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Haberde ayrıca, dün sakatlandığı için 2 gün antrenmana çıkmayacağı açıklanan Arda'nın aslında transfer görüşmeleri için izin aldığı belirtildi.
İşte RAC1'in geceyarısında yayınladığı Arda Turan haberi:
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 06:52
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"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Toplam 19
Yorum
taner Takım çok iyi gidiyordu. Takımı bozacak.Korktuğumuz başımıza geldi.Taraftarın ? i istemiyor.Bu transferi niçin yapıyorlar.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 6
Yorum
z4554 Ne güzel cümle! Bittim. "İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir" Alt yapı okul bahçelerinden başlayabilir, bahçesiz okullar taşınabilir.
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Galatasaray, sol bek transferini açıkladı: Latovlevici
Toplam 10
Yorum
Hüseyin Yemcioğlu Çok ama çok yanlış değerlendirme yapıyorsun önce neden bu transferi yapmak mecburiyetinde kalındığını bir düşün ve sonra yorum yap
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