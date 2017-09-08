 "Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı" – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    "Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"

    "Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"

    Katalan radyosuna göre Barcelona, 'ı iki yıl kiralık olarak Galatasaray'a gönderiyor.

    Türkiye Süper Lig'de transferin son gününe girildiği saatlerde Barcelona merkezli gece yarısında bombasını patlattı.

    Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dedi.

    G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.

    2015'te Barcelona'nın 34 milyon euro ödeyerek Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Haberde ayrıca, dün sakatlandığı için 2 gün antrenmana çıkmayacağı açıklanan Arda'nın aslında transfer görüşmeleri için izin aldığı belirtildi.

    İşte RAC1'in geceyarısında yayınladığı Arda Turan haberi:

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:06
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