"Galatasaray Arda'yı 2 yıllığına kiraladı"
Katalan RAC1 radyosuna göre Barcelona, Arda Turan'ı iki yıl kiralık olarak Galatasaray'a gönderiyor.
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu yakınlığıyla bilinen Katalan Radyo'sunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dedi.
G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.
2015'te Barcelona'nın 34 milyon euro ödeyerek Atletico Madrid'den transfer ettiği Arda Turan'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Haberde ayrıca, dün sakatlandığı için 2 gün antrenmana çıkmayacağı açıklanan Arda'nın aslında transfer görüşmeleri için izin aldığı belirtildi.
İşte RAC1'in geceyarısında yayınladığı Arda Turan haberi:
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:06
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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