Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk
10 yeni futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray, tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapadı
Transfer döneminin flaş ekibi Galatasaray, son 3 transferini basına tanıttı. Bu sezon toplamda 10 oyuncu transfer eden sarı-kırmızılı yönetim, neredeyse ilk 11'i tamamen yeniledi.
Aslan, transfer ettiği 10 futbolcuyu da yabancı alarak tam 34 yıl sonra yerli bir oyuncu almadan transfer dönemini kapatmış oldu.
İLK 3 HAFTAYA DAMGA VURDULAR
Galatasaray'ın yeni transferleri, ilk 3 haftada 9 puan toplayarak taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.
Cimbom'un bu sezonki transferleri:
Maicon, Mariano, Gomis, Fernando, Belhanda, Feghouli, Ndiaye, Denayer, Latovlevici ve Carrosso.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:42
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Galatasaray, bir transferi daha borsaya bildirdi
Toplam 5
Yorum
ERDEM DERWAL Kale, ceza sahası kalecinin üstün hak sağladığı bölgedir.Her taraftan ve kornerden gelen topları çıkıp alması iyi kaleci olma özelliğidir.
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
hayde 61 hayde bakalım uşağum, göster kendini, bu sefer şans senden yana...
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Eski Fenerli Trabzonspor'da!
Toplam 34
Yorum
Mehmet DİKBAŞ İZMİR Volkan ŞEN FB'de iken 2015 senesinde Benim Trabzon'da 2,5 senem boşa geçti yazık senelerime dedi sanki bedava oynuyor du? Yönetim Kanmış.
Galatasaray 34 yıl sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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