 Eski dostlar artık kırgın – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Eski dostlar artık kırgın

    Eski dostlar artık kırgın
    Sezon başında Galatasaray'a başkan olması konusunda Fatih Terim'e destek verenler biri de Ali Dürüst'tü... Ancak son dönemde ikilinin arasına kara kedi girdi. Dürüst'ün Arda Turan'ın tekrar Milli Takım'a dönmesi için ikna edenlerden olduğu ve Fatih Terim'in de bu duruma kırıldığı iddia edildi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:08
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