Cimbom'un kayıp yıldızları
A takıma alındıkları zaman "Geleceğin yıldızları" yorumları yapılan oyuncular kayboldu. "Gelsinler formayı alsınlar" diye uzun süre beklendiler. Ama altyapıların futbolcu yetiştirmede yetersiz kaldığı bir kez daha ortaya çıktı.
Volkan Pala: Yeni Elmander'di. Sözleşmesi bitti. 3. Lig 2. Grup'tan Van BBSK takımına gidebildi.
Berk Ünsal: "Milli takımım yeni golcüsü olur" deniyordu. 2. Lig Beyaz Grup'tan Gümüşhanespor'a gitti.
Oğuzhan Kayar: Selçuk İnan'ın alternatifi olarak geldi. Sözleşmesi feshedildi. 2. Lig Beyaz Grup'tan Bandırmaspor'a gitti.
Kerem Çalışkan: "Gelecekte adından çok söz ettirecek bir forvet olacak" dendi, 2. Lig Kırmızı Grup'tan Sarıyer'e gidebildi. Sözleşmeleri feshedilip takım bulamayan Aydın Yılmaz (Kasımpaşa), Emre Güngör (Bandırmaspor), Engin Baytar (İstanbul), Ufuk Ceylan da (Başakşehir) Galatasaray'la hatırlanan ama kendini gösteremeyen isimler.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:18
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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