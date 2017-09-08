Cimbom'un kayıp yıldızları

A takıma alındıkları zaman "Geleceğin yıldızları" yorumları yapılan oyuncular kayboldu. "Gelsinler formayı alsınlar" diye uzun süre beklendiler. Ama altyapıların futbolcu yetiştirmede yetersiz kaldığı bir kez daha ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin genç isimleri sözleşme bitimlerinde Süper Lig'i bırakın, TFF 1. Lig'de bile kendilerine takım bulamadılar. İşte sonu hüsran olan o sönük yıldızlar ve şimdi bulundukları takımlar: Birhan Vatansever: Yeni Melo'ydu. Sözleşmesi bitti. 2 Lig Beyaz Grup'tan Bandırmaspor'a gitti.



Volkan Pala: Yeni Elmander'di. Sözleşmesi bitti. 3. Lig 2. Grup'tan Van BBSK takımına gidebildi.

Berk Ünsal: "Milli takımım yeni golcüsü olur" deniyordu. 2. Lig Beyaz Grup'tan Gümüşhanespor'a gitti.

Oğuzhan Kayar: Selçuk İnan'ın alternatifi olarak geldi. Sözleşmesi feshedildi. 2. Lig Beyaz Grup'tan Bandırmaspor'a gitti.

Kerem Çalışkan: "Gelecekte adından çok söz ettirecek bir forvet olacak" dendi, 2. Lig Kırmızı Grup'tan Sarıyer'e gidebildi. Sözleşmeleri feshedilip takım bulamayan Aydın Yılmaz (Kasımpaşa), Emre Güngör (Bandırmaspor), Engin Baytar (İstanbul), Ufuk Ceylan da (Başakşehir) Galatasaray'la hatırlanan ama kendini gösteremeyen isimler.