 Böylesini görmedim – Fotomaç – 08 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Böylesini görmedim

    Böylesini görmedim

    Yeni transferlerden , tribünlere mesaj yolladı: “Galatasaray taraftarları bugüne kadar gördüklerimin en iyisi”

    Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Fernando, dün birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Brezilyalı futbolcunun üzerinde en çok durduğu konu ise sarı-kırmızılı taraftarlardı. Kulüp tarihini bildiğini belirten yıldız futbolcu, "Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu biliyordum. Buraya gelmeden önce birçok teklif de aldım ama bir futbolcu olarak mutlaka kulübün size yaklaşımı çok önemli. Galatasaray'ın bana yaklaşımı çok pozitif oldu. Beni gerçekten çok istediklerini gösterdiler. Bu da beni çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

    DESTEKLERİ çok ÖNEMLİ
    Kulüple ilgili bilgi sahibi olmadığı tek şeyin taraftarlar olduğunu kaydeden sambacı, "Taraftarın bu kadar takımlarına bağlı olduklarını, buraya geldikten sonra görme fırsatı buldum. Mükemmel bir atmosfer yaratıyorlar. Hem içerde, hem de dışarda oynadığımız maçlarda her zaman bizim yanımızdalar. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki, şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerimde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. 90 dakika boyunca bize destek veriyorlar. Onların desteği çok önemli. Umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız."

    AHTAPOT'U SEVİYORUM!
    Porto forması giydiği dönemde kendisine takılan ahtapot lakabını sevdiğini söyleyen , "Manchester United'a karşı çok iyi bir maç çıkarmıştım. Sonra bu lakabı taktılar. Şu anda Galatasaray'dayım. Umarım aynı performansla bu lakabı devam ettiririm" sözlerini sarfetti.

    İGOR TUDOR'A ÖVGÜLER
    Geldiği günden bu yana ilk kez konuşan Fernando, hocasına övgüler yağdırdı. Igor Tudor'un büyük bir potansiyel sahibi olduğunu belirten Brezilyalı, "Kariyerinde çok daha iyi yerlere gelecektir. Ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Oyun sistemi içinde de tabii benden beklentileri var " dedi.
    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Böylesini görmedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.