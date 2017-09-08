Böylesini görmedim
Yeni transferlerden Fernando, tribünlere mesaj yolladı: “Galatasaray taraftarları bugüne kadar gördüklerimin en iyisi”
DESTEKLERİ çok ÖNEMLİ
Kulüple ilgili bilgi sahibi olmadığı tek şeyin taraftarlar olduğunu kaydeden sambacı, "Taraftarın bu kadar takımlarına bağlı olduklarını, buraya geldikten sonra görme fırsatı buldum. Mükemmel bir atmosfer yaratıyorlar. Hem içerde, hem de dışarda oynadığımız maçlarda her zaman bizim yanımızdalar. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki, şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerimde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. 90 dakika boyunca bize destek veriyorlar. Onların desteği çok önemli. Umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız."
AHTAPOT'U SEVİYORUM!
Porto forması giydiği dönemde kendisine takılan ahtapot lakabını sevdiğini söyleyen Fernando, "Manchester United'a karşı çok iyi bir maç çıkarmıştım. Sonra bu lakabı taktılar. Şu anda Galatasaray'dayım. Umarım aynı performansla bu lakabı devam ettiririm" sözlerini sarfetti.
İGOR TUDOR'A ÖVGÜLER
Geldiği günden bu yana ilk kez konuşan Fernando, hocasına övgüler yağdırdı. Igor Tudor'un büyük bir potansiyel sahibi olduğunu belirten Brezilyalı, "Kariyerinde çok daha iyi yerlere gelecektir. Ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Oyun sistemi içinde de tabii benden beklentileri var " dedi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:11
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 16
Yorum
Azziz'in Gülü Reziller sürüsü. Bozoyükspor transfer yapar siz yapamazsınız.Kimsenin kaale almadığı sıradan bir Anadolu takımı haline getirdiniz.
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"İsteyen 24 Türk futbolcusuyla oynayabilir"
Toplam 2
Yorum
Mr. Black Başkan çok doğru söylemiş. Burak, Arda ve Selçuk gibi primci tiplerin Milli Takım forması giyip, serzenişte bulunmalarından iğreniyorum
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Devler ateşe düştü
Toplam 3
Yorum
Dr.Alban Şimdi İspanya maçında arkamıza yaslanıp rahat rahat maç izleyeceğiz, bu Semih ve Melih gibi oyuncularla Sonuç belli.
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