 Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan... – Fotomaç – 08 Eylül 2017
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    08 Eylül 2017, Cuma
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    Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...

    Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...

    Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan flaş açıklama. Transfer döneminin son gününde milli yıldızla ilgili açıklama yapan Bulut, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" dedi.

    Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan'dan sonra menajeri Ahmet Bulut da yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.

    Arda'nın yaptığı "Şu an Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem" açıklamasının ardından Bulut da bu yönde bir açıklamada bulundu. Milli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Arda Turan Barcelona'da kalacak" dedi.

    1. 08 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:31
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