Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan'dan sonra menajeri Ahmet Bulut da yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.

Arda'nın yaptığı "Şu an Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem" açıklamasının ardından Bulut da bu yönde bir açıklamada bulundu. Milli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Arda Turan Barcelona'da kalacak" dedi.