Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan...
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan flaş açıklama. Transfer döneminin son gününde milli yıldızla ilgili açıklama yapan Bulut, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan'dan sonra menajeri Ahmet Bulut da yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili konuştu.
Arda'nın yaptığı "Şu an Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem" açıklamasının ardından Bulut da bu yönde bir açıklamada bulundu. Milli oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada "Arda Turan Barcelona'da kalacak" dedi.
- 08 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:31
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
bjk bize satmadılar ne kadara satıldı bonservisi ne kadar ödendi acaba
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Yusuf Erdoğan'ın adresi belli oldu
Toplam 8
Yorum
Salih Yazık oldu yusuf'a. Satılacak oyuncu muydu? 30 yaşını geçsin, o zaman 5 milyon euro verir, transfer ederiz. Çok iddialıyım , yaşayan görecek
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Latovlevici: "Rüyalarım gerçek oldu"
Toplam 4
Yorum
Hasan Sol bek ihtiyacı vardı takımın istenilen oyuncular alınama lotovlevici bedavaya geldi sayılır.
Ahmet Bulut açıkladı: Arda Turan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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