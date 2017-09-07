Yüz akı Rodrigues
Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da tam 9 futbolcu milli takımlarda görev aldı. Bu oyunculardan 3'ü Türkiye forması giyerken sarı-kırmızılılar, Hırvatistan karşısında teknik direktör Mircea Lucescu'nun seçenekleri arasında yer almadı. Galatasaray'ın yerlileri şans bulamazken Garry Rodrigues öne çıkan isimdi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:02
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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