 Yüz akı Rodrigues – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Yüz akı Rodrigues

    Yüz akı Rodrigues

    Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da tam 9 futbolcu milli takımlarda görev aldı. Bu oyunculardan 3'ü Türkiye forması giyerken sarı-kırmızılılar, Hırvatistan karşısında teknik direktör Mircea Lucescu'nun seçenekleri arasında yer almadı. Galatasaray'ın yerlileri şans bulamazken Garry Rodrigues öne çıkan isimdi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:02
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