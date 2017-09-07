 Lionel Carole’ün hayal kırıklığı – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Lionel Carole’ün hayal kırıklığı

    Lionel Carole’ün hayal kırıklığı

    Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole büyük hayal kırıklığı yaşıyor. G.Saray'dan bir sezon için kiralanan ve sözleşmesinde 4 milyon euro satın alma bedeli bulunan Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna adı yazılmadığı için mutsuz olduğunu söyledi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:42
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