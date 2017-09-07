Lionel Carole’ün hayal kırıklığı

Sevilla'ya kiralanan Lionel Carole büyük hayal kırıklığı yaşıyor. G.Saray'dan bir sezon için kiralanan ve sözleşmesinde 4 milyon euro satın alma bedeli bulunan Fransız oyuncu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna adı yazılmadığı için mutsuz olduğunu söyledi.