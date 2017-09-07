Kulübe korkusu

Galatasaray hatırı sayılır paralar döktü ve herkesi hayran bırakan ilk 11 kurdu. Süper Lig'de 3'te 3 yaparak bunun karşılığını da fazlasıyla aldı. Peki takımın yedek kulübesi ne durumda? İşte orası tüm teknik heyet ve Galatasaraylıların gözünü korkutacak cinsten... Kale, sağ ve sol bekler ile ön libero ve 10 numara için Galatasaray taraftarları Ocak ayına kadar "Aman sakatlık olmasın; cezalı duruma düşmesin" diye dua edecek gibi görünüyor. Zira bu 5 mevkide oynayan isimlerin boşluğunu dolduracak kadro derinliği bulunmuyor.

İşte sarı-kırmızılıların endişe duymasına yol açan o mevkiler:

* KALE : Fernando Muslera, Volkan Demirel'in de itiraf ettiği gibi Türkiye'nin en iyi kalecisi. Yedeği 26 yaşındaki Eray İşler'in Süper Lig kariyerinde kaleye geçtiği maç sayısı ise sadece 6... İsmail Çipe de güven vermiyor.

* SAĞ BEK : Mariano, Eboue'den sonra sağ beki kapatan isim oldu. Yedeği; aldığı para her zaman tartışılan ve hiçbir ilerleme kaydedemeyen Tarık Çamdal...

* SOL BEK : Asamoah ile aylarca vakit kaybedildi. Lionel Carole kiralandı, Hakan Balta kadro dışı... Asıl mevkii sağ bek olan Linnes solda oynuyor. İyi de oynuyor ama iki gün içinde yedekleme olmazsa Ocak'a kadar tek sol bekle devam edilecek.

* ÖN Lİ BER O: Fernando geldiği gibi formayı aldı. Bırakacak gibi de durmuyor.

Ya yedeği!.. Nigel De Jong kadro dışı. Ryan Donk ise Akhisar Belediyespor'a gönderilmeye çalışılıyor. Eğer Donk da giderse, Fernando, Ocak'a kadar alternatifsiz devam edecek.

* 10 NUMARA: Youness Belhanda: Wesley Sneijder'i bile unutturdu. Çünkü Hollandalının aksine defansa da yardım ediyor. Yedeği Emrah Başsan. Belhanda'nın yokluğunda ne kadar faydası olur; tartışmalı...