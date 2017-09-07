İlk 11 koruma altında
Tudor, Antalya karşısında kazananlarla yola devam edecek
Galatasaray'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yaparak 3'te 3 ile sezona başlayan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, tek isim dışında ilk 11'i bozmayı düşünmüyor.
Hırvat teknik adam, 'takım içi adalet' düşüncesini ön planda tutarak Feghouli takıma katılsa da büyük beğeni toplayan ilk 11'ini koruyacak. Milli maçta burnu kırılan ve maske ile antrenmanlara çıkan Serdar Aziz'le ilgi kararı ise maç günü verecek. Pazar gününe kadar Serdar oynayacak duruma gelirse Denayer da maça yedek başlayacak.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:23
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
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