 İlk 11 koruma altında – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    İlk 11 koruma altında

    İlk 11 koruma altında

    Tudor, Antalya karşısında kazananlarla yola devam edecek

    Galatasaray'da Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Lige iyi bir başlangıç yaparak 3'te 3 ile sezona başlayan Galatasaray'da teknik direktör İgor Tudor, tek isim dışında ilk 11'i bozmayı düşünmüyor.

    Hırvat teknik adam, 'takım içi adalet' düşüncesini ön planda tutarak Feghouli takıma katılsa da büyük beğeni toplayan ilk 11'ini koruyacak. Milli maçta burnu kırılan ve maske ile antrenmanlara çıkan Serdar Aziz'le ilgi kararı ise maç günü verecek. Pazar gününe kadar Serdar oynayacak duruma gelirse Denayer da maça yedek başlayacak.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:23
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