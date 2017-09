G.Saraylı oyuncu taraftara hayran kaldı

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Fernando Reges, şimdiye kadar gördüğü en iyi taraftar grubunun sarı-kırmızılı takımda olduğunu belirterek, " Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerimde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim" dedi.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Fernando Reges, Galatasaray Televizyonu'na özel olarak açıklamalarda bulundu. Yeni transferde ilk 1 ayın her zaman zorlu geçtiğini belirten Fernando, "İlk kez geldiğiniz bir yer ve yeni bir yere alışıyorsunuz. Adaptasyon sürecim çok çabuk ilerledi. İlk geldiğimiz zaman biliyorsunuz bir hazırlık maçı vardı. Galatasaray kariyerime çok çabuk şekilde giriş yaptım aslında. Ama burada herkesin yardımıyla birlikte çok iyi bir şekilde devam ediyorum. Ondan sonra da kazandığımız maçların verdiği moralle gayet iyi şekilde sürüyor" ifadelerini kullandı.



"Takım arkadaşlarımın inanılmaz katkıları oldu"

Adaptasyon sürecinden bahseden 30 yaşındaki oyuncu, "Buradaki adaptasyon sürecimde takım arkadaşlarımın bana inanılmaz katkıları oldu. Onların bana yaklaşımı, diğer taraftan hocamız da benim için çok önemliydi ve bana verdiği destek tabii ki. Taraftarımızı unutmamak lazım. Çünkü onların da desteği ile birlikte adaptasyon süreci çok hızlı gelişti" diye konuştu.



"Böyle bir taraftar grubu görmedim"

Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarlar ile ilgili olarak ise, "Mükemmel bir atmosfer oluşturuyorlar. Hem içeride hem de dışarıda oynadığımız maçlarda her zaman bizim yanımızdalar. Şunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim ki, şu zamana kadar gördüğüm en iyi taraftar grubu. Hem oynadığım takımlarda hem de rakiplerimde hiç böyle bir taraftar grubu görmedim. 90 dakika boyunca bize destek veriyorlar. Onların desteği çok önemli. Umarım sezon sonu hep birlikte mutlu sona ulaşırız" şeklinde konuştu.



"Galatasaray beni çok istediğini gösterdi"

Transfer süreci hakkında da bilgiler veren Brezilyalı oyuncu, "Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu, nasıl bir kültüre ve tarihe sahip olduğunu, Türkiye'nin en büyük camiası olduğunu biliyordum. Buraya gelmeden önce birçok teklif aldım aslında, ama bir futbolcu olarak mutlaka kulübün size yaklaşımı çok önemli. Galatasaray'ın bana yaklaşımı çok pozitif oldu. Beni gerçekten çok istediklerini gösterdiler. Bu da beni çok sevindirdi. Galatasaray gibi bir camia tarafından bu kadar istenmek beni mutlu etti. Sadece bilmediğim veya bu kadar bilgi sahibi olmadığım, taraftarın bu kadar takımlarına bağlı olduklarıydı. Onu da buraya geldikten sonra görme fırsatı buldum" açıklamasını yaptı.



"Igor Tudor büyük potansiyel sahibi"

Fernando, Teknik Direktör Igor Tudor ile ilgili, "Genç bir hocamız var ama bence kesinlikle büyük bir potansiyel sahibi bir hoca. Çok güzel çalıştığımızı düşünüyorum. Mutlaka kariyerinde çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum. Futbolcu olarak zaten geldiği nokta ortada. Hepimizin bildiği gibi çok önemli bir kulüpte oynadı. Diğer taraftan şu anda hoca olarak ondan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Oyun sistemi içinde de tabii benden beklentileri var. Bunu da her antrenmanda benimle paylaşıyor, ben de elimden geldiği kadar bunlara karşılık vermeye çalışıyorum" dedi.



Ahtapot lakabının gelişimi

Kendisine ait 'ahtapot' lakabının nasıl oluştuğunu anlatan Fernando, "21 yaşındaydım. Manchester United'a karşı çeyrek final maçıydı ve inanılmaz iyi bir maç çıkarmıştım. Çok top kaptım ondan ötürü de Porto taraftarının bana böyle bir lakabı oldu. İlk başlarda tabii ki hoşuma gitti. Ondan sonra da bu lakabı devam ettirdim. Diğer maçlarda bu performansımı yansıtmayı sürdürdüm. Ve şu anda Galatasaray'dayım. Umarım aynı şekilde, aynı performansla bu lakabı devam ettiririm" diye konuştu.



Kariyerindeki tırmanışı

Kariyeriyle ilgili bir soru üzerine Brezilyalı oyuncu, "O geçiş hiç kolay olmadı. Brezilya'da Villa Nova kulübündeydim. 1 sene genç takım, 2 sene de profesyonel oynadım. Ondan sonra bir anda Portekiz'in en büyük kulübüne gittim. Tabii ki aynı dili konuşmak mutlaka çok büyük bir avantaj ama diğer taraftan yaşadığınız yer 10 bin nüfuslu bir yer ve bir anda çok daha büyük bir şehre gidiyorsunuz. O yüzden geçiş çok da kolay olmadı. Ondan sonra bana çok şeyler kattı. Çok güzel şeyler yaşadım bu kulüpte. 13 kupa kazandım ve bu yüzden Porto kariyerimde her zaman çok önemli bir yer taşıyacak" cevabını verdi.



"Antalyaspor maçı hedefe giden finallerden bir tanesi"

Fernando, sezon başında takım olarak bir hedef koyduklarını vurgulayarak, Antalyaspor maçı ile ilgili şunları söyledi:

"Şampiyonluk hedefi. Bu hedefe yürürken de her maç bizim için final. Hafta hafta, maç maç bakıyoruz. Şu anda da önümüzdeki maç Antalyaspor. Mutlaka zor bir maç olacak, iyi bir takıma karşı deplasmanda oynayacağız. Ama o da bu hedefe giden finallerden bir tanesi. Hedefimiz oraya gidip en iyi şekilde bu zamana kadar yaptığımız gibi mücadele edip güzel bir sonuçla ayrılmak."