G.Saray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda pas ve top çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:37
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Trabzonspor KAP'a bildirdi!
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Yorum
Marsilya Marsiliya cok ama cok seviniyor bu kazmayi satiyor diye
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Eto'o haber yolladı
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net önceden bjk ye 3 yıllık sözleşmede diretti gelecekti transfer döneminin son günlerinde gitmek istiyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 15
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birdaha Ağlayarak gider
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