 G.Saray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    G.Saray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    G.Saray'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

    Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, dar alanda pas ve top çalışması gerçekleştirdi.

    Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışması ve dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

    Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:37
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