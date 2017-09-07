G.Saray o ismi bitirdi
Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasray, Cedric Carrasco'yu renklerine bağladı.
Yedek kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar aradığı file bekçisini buldu. Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci yarın sabah İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.
Cedric Carrasco, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:51
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Kocaman Diego Costa'yı doğruladı
Toplam 4
Yorum
denizgs peki sen soruyorumusun başkanına fon parasını biriktiriyormsun diye alt yapı için
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
tayfa trabzonu sevdiği için mi geliyor boşta kalmamak ve paraya geliyor
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Volkan Şen transferin son günü imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
murat kara duygusallığını bırakırsa yetenekli oyuncu, ama türk insanın kanında duygulsallık var
G.Saray o ismi bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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