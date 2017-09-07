 G.Saray o ismi bitirdi – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    G.Saray o ismi bitirdi

    G.Saray o ismi bitirdi

    Cenk Gönen'in gidişinin ardından yedek kaleci arayan Galatasray, Cedric Carrasco'yu renklerine bağladı.

    Yedek kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar aradığı file bekçisini buldu. Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci yarın sabah İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

    Cedric Carrasco, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:51
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