G.Saray o ismi bitirdi

Yedek kaleci transferi konusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar aradığı file bekçisini buldu. Transfer sezonunda çok önemli takviyeler yapan Galatasaray, yedek kaleci transferini de gerçekleştirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre Sarı kırmızılılar, Bordeaux ile yollarını ayıran Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı. Bonservisi elinde olan 35 yaşındaki tecrübeli kaleci yarın sabah İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak.

Cedric Carrasco, Galatasaray'dan yıllık 600 bin euro kazanacak.