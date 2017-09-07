Fransa’da gündem Gomis

Lig deki ilk 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan Bafe Gomis'in gösterdiği performans Marsilya'da tartışmalar yaratmaya devam ediyor. 15 milyon Euro verilerek Mitroglou'nun transfer edilip 2.5 milyon Euro'ya Gomis'in G.Saray'a kaptırılması ile başlayan tartışmalara Patrice Evra da katıldı. Evra, "Gomis'in gönderilmesi büyük hataydı. Bu ileride daha net ortaya çıkacak" dedi.