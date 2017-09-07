 Fransa’da gündem Gomis – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Fransa’da gündem Gomis

    Fransa’da gündem Gomis

    Lig deki ilk 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan Bafe Gomis'in gösterdiği performans Marsilya'da tartışmalar yaratmaya devam ediyor. 15 milyon Euro verilerek Mitroglou'nun transfer edilip 2.5 milyon Euro'ya Gomis'in G.Saray'a kaptırılması ile başlayan tartışmalara Patrice Evra da katıldı. Evra, "Gomis'in gönderilmesi büyük hataydı. Bu ileride daha net ortaya çıkacak" dedi.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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