Fransa’da gündem Gomis
Lig deki ilk 3 maçta 4 gol atıp, 1 de asist yapan Bafe Gomis'in gösterdiği performans Marsilya'da tartışmalar yaratmaya devam ediyor. 15 milyon Euro verilerek Mitroglou'nun transfer edilip 2.5 milyon Euro'ya Gomis'in G.Saray'a kaptırılması ile başlayan tartışmalara Patrice Evra da katıldı. Evra, "Gomis'in gönderilmesi büyük hataydı. Bu ileride daha net ortaya çıkacak" dedi.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Fransa’da gündem Gomis haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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