Aslan Latovlevici

Sarı-kırmızılılar uzun bir süreden beri aradığı sol beki Kardemir Karabükspor'da buldu. Galatasaray, teknik direktör İgor Tudor'un Karabükspor'dan eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'yi dün yapılan uzun pazarlıkların ardından renklerine kattı. G.Saray, Karabükspor ile Rumen sol bek için 550 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Galatasaray oyuncu ile 800 bin euro karşılığında anlaşırken Rumen oyuncunun kontratı ise 1+1 yıllık olacak. Iasmin Latovlevici bu sabah sağlık kontrolünden geçecek, ardından sözleşme imzalayacak.

RUMEN YILDIZDAN İDDİALI MESAJ

Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Latovlevici, "Transferimin gerçekleşmesi için gereken kolaylığı sağlayan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız hem ligde hem de kupada bambaşka bir Galatasaray izleyecek. Bende elimden gelen katkıyı sağlayacağım" diye konuştu.