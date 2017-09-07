 Aslan Latovlevici – Fotomaç – 07 Eylül 2017
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    07 Eylül 2017, Perşembe
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    Aslan Latovlevici

    Aslan Latovlevici

    Sarı-kırmızılı yönetim Karabük’e 550 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. 31 yaşındaki yıldız ise 1+1 yıllık mukavele yapacak, yıllık 800 bin euro kazanacak

    Sarı-kırmızılılar uzun bir süreden beri aradığı sol beki Kardemir Karabükspor'da buldu. Galatasaray, teknik direktör İgor Tudor'un Karabükspor'dan eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'yi dün yapılan uzun pazarlıkların ardından renklerine kattı. G.Saray, Karabükspor ile Rumen sol bek için 550 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Galatasaray oyuncu ile 800 bin euro karşılığında anlaşırken Rumen oyuncunun kontratı ise 1+1 yıllık olacak. Iasmin Latovlevici bu sabah sağlık kontrolünden geçecek, ardından sözleşme imzalayacak.

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    Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Latovlevici, "Transferimin gerçekleşmesi için gereken kolaylığı sağlayan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız hem ligde hem de kupada bambaşka bir Galatasaray izleyecek. Bende elimden gelen katkıyı sağlayacağım" diye konuştu.

    1. 07 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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