Aslan Latovlevici
Sarı-kırmızılı yönetim Karabük’e 550 bin euro bonservis ücreti ödeyecek. 31 yaşındaki yıldız ise 1+1 yıllık mukavele yapacak, yıllık 800 bin euro kazanacak
Sarı-kırmızılılar uzun bir süreden beri aradığı sol beki Kardemir Karabükspor'da buldu. Galatasaray, teknik direktör İgor Tudor'un Karabükspor'dan eski öğrencisi Iasmin Latovlevici'yi dün yapılan uzun pazarlıkların ardından renklerine kattı. G.Saray, Karabükspor ile Rumen sol bek için 550 bin euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Galatasaray oyuncu ile 800 bin euro karşılığında anlaşırken Rumen oyuncunun kontratı ise 1+1 yıllık olacak. Iasmin Latovlevici bu sabah sağlık kontrolünden geçecek, ardından sözleşme imzalayacak.
RUMEN YILDIZDAN İDDİALI MESAJ
Galatasaray'a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Latovlevici, "Transferimin gerçekleşmesi için gereken kolaylığı sağlayan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra Galatasaray'ın başarısı için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımız hem ligde hem de kupada bambaşka bir Galatasaray izleyecek. Bende elimden gelen katkıyı sağlayacağım" diye konuştu.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Aslan Latovlevici haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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