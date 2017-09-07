13 yıl sonra ilk kez...
İlk 11’de 13 yıl sonra ilk kez Galatasaraylı yoktu
Türk Milli Takımı, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek büyük sevinç yaratırken ilginç bir durum ortaya çıktı. Türk Milli Takımı'nda 13 yıl sonra ilk kez 11'de Galatasaray'dan oyuncu yoktu. 2005'te İstanbul'da Yunanistan'la 0-0 berabere kaldığımız maçta Bülent Korkmaz ve Necati Ateş 18 kişilik kadrodaydı ama sahaya çıkmadı.
Öncesi akşam da sakatlanan Serdar ve cezalı Tolga kadroda yer almazken Selçuk İnan 23 kişilik kadrodaki tek Galatasaraylıydı. Ama o da forma şansı bulamadı. İşin ilginci 11'de Fenerbahçe'den de sadece Mehmet Topal vardı.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:44
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Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
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Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
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İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
13 yıl sonra ilk kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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