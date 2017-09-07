Türk Milli Takımı, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup ederek büyük sevinç yaratırken ilginç bir durum ortaya çıktı. Türk Milli Takımı'nda 13 yıl sonra ilk kez 11'de Galatasaray'dan oyuncu yoktu. 2005'te İstanbul'da Yunanistan'la 0-0 berabere kaldığımız maçta Bülent Korkmaz ve Necati Ateş 18 kişilik kadrodaydı ama sahaya çıkmadı.

Öncesi akşam da sakatlanan Serdar ve cezalı Tolga kadroda yer almazken Selçuk İnan 23 kişilik kadrodaki tek Galatasaraylıydı. Ama o da forma şansı bulamadı. İşin ilginci 11'de Fenerbahçe'den de sadece Mehmet Topal vardı.