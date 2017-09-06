Latovlevici Galatasaray'a mı?

Tudor'un takımda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Latovlevici'yle ilgili konuşan Tankut bu iddiaları yalanladı. Tankut yaptığı açıklamada "Bize gelen resmi bir teklif yok" dedi ve şöyle konuştu:

"Seleznyov ve Latovlevici'yle ilgili basında çıkan haberleri duyuyoruz fakat bize resmi bir teklif gelmedi. Bu sebepten dolayı birşey söylemek doğru olmaz. Teklif gelirse o zaman tavrımı belirleriz."