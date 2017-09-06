Latovlevici Galatasaray'a mı?
Adı Galatasaray'la anılan Tudor'un eski öğrencisi Iasmin Latovlevici için Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan açıklama geldi.
Tudor'un takımda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Latovlevici'yle ilgili konuşan Tankut bu iddiaları yalanladı. Tankut yaptığı açıklamada "Bize gelen resmi bir teklif yok" dedi ve şöyle konuştu:
"Seleznyov ve Latovlevici'yle ilgili basında çıkan haberleri duyuyoruz fakat bize resmi bir teklif gelmedi. Bu sebepten dolayı birşey söylemek doğru olmaz. Teklif gelirse o zaman tavrımı belirleriz."
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:53
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
Latovlevici Galatasaray'a mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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