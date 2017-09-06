 Latovlevici Galatasaray'a mı? – Fotomaç – 06 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Eylül 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Latovlevici Galatasaray'a mı?

    Latovlevici Galatasaray'a mı?

    Adı Galatasaray'la anılan Tudor'un eski öğrencisi Iasmin Latovlevici için Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'tan açıklama geldi.

    Tudor'un takımda görmek istediği oyuncular arasında yer alan Latovlevici'yle ilgili konuşan Tankut bu iddiaları yalanladı. Tankut yaptığı açıklamada "Bize gelen resmi bir teklif yok" dedi ve şöyle konuştu:

    "Seleznyov ve Latovlevici'yle ilgili basında çıkan haberleri duyuyoruz fakat bize resmi bir teklif gelmedi. Bu sebepten dolayı birşey söylemek doğru olmaz. Teklif gelirse o zaman tavrımı belirleriz."

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Latovlevici Galatasaray'a mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.