Juve’den can sıkıcı hamle

Juventus'tan Galatasaray'ı üzecek bir hareket geldi. Yerine oyuncu alamadığı için Kwadwo Asamoah'ı Galatasaray'a göndermeyen İtalyan ekibi şimdi de Ganalı oyuncuya sözleşme yenileme teklifinde bulundu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl süreyle uzatmayı önerdi.