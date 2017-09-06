 Juve’den can sıkıcı hamle – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Juve’den can sıkıcı hamle

    Juve’den can sıkıcı hamle

    Juventus'tan Galatasaray'ı üzecek bir hareket geldi. Yerine oyuncu alamadığı için Kwadwo Asamoah'ı Galatasaray'a göndermeyen İtalyan ekibi şimdi de Ganalı oyuncuya sözleşme yenileme teklifinde bulundu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl süreyle uzatmayı önerdi.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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