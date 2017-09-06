Juve’den can sıkıcı hamle
Juventus'tan Galatasaray'ı üzecek bir hareket geldi. Yerine oyuncu alamadığı için Kwadwo Asamoah'ı Galatasaray'a göndermeyen İtalyan ekibi şimdi de Ganalı oyuncuya sözleşme yenileme teklifinde bulundu. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2 yıl süreyle uzatmayı önerdi.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
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Eskişehir'de maçın yıldızı taraftar!
Toplam 2
Yorum
amatörler seyirci izlanda maçında dikkatli olmalı maç 1 0 olmuş hırvatlar saldırıyor bizimkiler karşıki dağlar jenderme diyor bu şekil olmaz!! LÜTFENN
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'CENK'AVERLER
Toplam 12
Yorum
şans bizden yana hesap çok basit 2 maçı kazan her türlü gidiyoruz son maç ukrayna hırvatistan hırvatlar yenersede berabere kalsada mağlup olsa farketmez.....
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Milli Takım 2018 Dünya Kupası'na nasıl gider
Toplam 2
Yorum
fener gruptan cıkalımda playoff oynamaya razıyız
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