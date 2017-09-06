Igor'un zorlu tercihi

Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'u Antalyaspor maçı öncesi zorlu tercihler bekliyor.

Takımdaki oyuncuların hemen hemen hepsinin formda olması Hırvat teknik adamı tatlı bir krize soktu. Tudor, zorlu Antalyaspor karşılaşması öncesinde takımı nasıl kuracağının planlarını yapıyor.

Yeni transferlerden Denayer ve Feghouli'nin takımla oynayacak duruma gelmesi, Tudor'u düşünmeye itti.

Ukrayna maçında burnu kırılan Serdar Aziz, henüz ameliyat olmadı. Tudor, Maicon'un partneri olarak Serdar ya da Denayer arasında tercih yapmak zorunda.

Feghouli'nin hazır hale gelmesi kanatta da rekabeti artırdı. Yeşil Burun Adaları' forması giyen Garry Rodrigues, Güney Afrika'yı yendikleri maçta iki müthiş gole imza attı ve genç oyuncu çok formda...



Orta alandaysa lige flaş bir başlangıç yapan Tolga Ciğerci bulunuyor. Rodrigues ve Tolga'nın formda olması nedeniyle Tudor'un Feghouli'yi Antalya maçında yedek başlatması muhtemel görünüyor.