Igor'un zorlu tercihi
Galatasaray'da tüm oyuncuların formda ve hazır olması nedeniyle teknik direktör Igor Tudor, Antalyaspor maçı öncesi kadro seçimi yapmakta zorlanıyor.
Lige iyi başlangıç yapan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'u Antalyaspor maçı öncesi zorlu tercihler bekliyor.
Takımdaki oyuncuların hemen hemen hepsinin formda olması Hırvat teknik adamı tatlı bir krize soktu. Tudor, zorlu Antalyaspor karşılaşması öncesinde takımı nasıl kuracağının planlarını yapıyor.
Yeni transferlerden Denayer ve Feghouli'nin takımla oynayacak duruma gelmesi, Tudor'u düşünmeye itti.
Ukrayna maçında burnu kırılan Serdar Aziz, henüz ameliyat olmadı. Tudor, Maicon'un partneri olarak Serdar ya da Denayer arasında tercih yapmak zorunda.
Feghouli'nin hazır hale gelmesi kanatta da rekabeti artırdı. Yeşil Burun Adaları' forması giyen Garry Rodrigues, Güney Afrika'yı yendikleri maçta iki müthiş gole imza attı ve genç oyuncu çok formda...
Orta alandaysa lige flaş bir başlangıç yapan Tolga Ciğerci bulunuyor. Rodrigues ve Tolga'nın formda olması nedeniyle Tudor'un Feghouli'yi Antalya maçında yedek başlatması muhtemel görünüyor.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:03
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Fenerbahçe'den transfer
Toplam 1
Yorum
Ahmet süper transfer.Birde Thomoson gibi uzun alınırsa süper olur.
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
EL AYAK 5 MİLYON EURODAN 3 YILLIK ANLAŞMA...NE DİYONUZ GARDAŞ SİZ..BİZİMİ KOPARIYONUZ
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 15
Yorum
Alper ALPAGUT 50'nci yılda ŞAMPİYONLUK HEDEFİNE ulaşmakta yapılan transferlerin KESİNLİKLE YETERSİZ KALDIĞINI düşünüyorum. Sevgi ve Saygılarımla...
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