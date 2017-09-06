G.Saray'dan tek antrenman
Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4'üncü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra beşe üç dar alanda pas ve top kapma çalışmaları üzerinde durulurken ardından interval ve mekik koşular yapıldı. Antrenmanın daha sonraki bölümünde sekize sekiz iki jokerli topa sahip olma çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, devam eden kısımda dokuza dokuz çift kale maç gerçekleştirildi. Antrenman, interval ve mekik koşularla sona erdi.
Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 18.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:48
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
G.Saray'dan tek antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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